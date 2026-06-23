Еврокомиссар Кубилюс: Украинская «оборонка» — лучшая в мире
- 23.06.2026, 16:48
Успехи ВСУ связаны не только с профессионализмом военных.
Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что украинская оборонная промышленность является лучшей и самой инновационной в мире. Об этом он сказал во время Европейского саммита по обороне и безопасности в Брюсселе, передает «Радио Свобода».
По словам еврокомиссара, ранее представители США и Финляндии называли украинскую армию самой сильной в Европе и наиболее подготовленной к современной войне.
По мнению Кубилюса, успех украинской армии связан не только с профессионализмом военных.
«Но почему они считают украинскую армию лучшей? Мой ответ: не только потому, что у Украины есть храбрые солдаты и умные командиры, но и потому, что ее оборонная промышленность является лучшей и самой инновационной», - подчеркнул он.
Кубилюс отметил, что Украина продемонстрировала способность быстро создавать и внедрять новые технологии, которые влияют на характер современной войны.
В качестве примера он привел стремительное развитие производства беспилотников после начала полномасштабного вторжения России.
«Было бы трудно понять, если бы мы не интегрировали самую инновационную оборонную промышленность в мире в европейскую оборонно-технологическую промышленность», - отметил еврокомиссар.
По его словам, странам Европейского Союза следует более активно привлекать украинский оборонный сектор к совместному оборонному пространству и перенимать опыт оперативного наращивания производства вооружений.