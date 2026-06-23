закрыть
23 июня 2026, вторник, 17:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Еврокомиссар Кубилюс: Украинская «оборонка» — лучшая в мире

  • 23.06.2026, 16:48
Еврокомиссар Кубилюс: Украинская «оборонка» — лучшая в мире
Андрюс Кубилюс

Успехи ВСУ связаны не только с профессионализмом военных.

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что украинская оборонная промышленность является лучшей и самой инновационной в мире. Об этом он сказал во время Европейского саммита по обороне и безопасности в Брюсселе, передает «Радио Свобода».

По словам еврокомиссара, ранее представители США и Финляндии называли украинскую армию самой сильной в Европе и наиболее подготовленной к современной войне.

По мнению Кубилюса, успех украинской армии связан не только с профессионализмом военных.

«Но почему они считают украинскую армию лучшей? Мой ответ: не только потому, что у Украины есть храбрые солдаты и умные командиры, но и потому, что ее оборонная промышленность является лучшей и самой инновационной», - подчеркнул он.

Кубилюс отметил, что Украина продемонстрировала способность быстро создавать и внедрять новые технологии, которые влияют на характер современной войны.

В качестве примера он привел стремительное развитие производства беспилотников после начала полномасштабного вторжения России.

«Было бы трудно понять, если бы мы не интегрировали самую инновационную оборонную промышленность в мире в европейскую оборонно-технологическую промышленность», - отметил еврокомиссар.

По его словам, странам Европейского Союза следует более активно привлекать украинский оборонный сектор к совместному оборонному пространству и перенимать опыт оперативного наращивания производства вооружений.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко