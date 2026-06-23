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Врач рассказал, кто в Беларуси болеет корью

  • 23.06.2026, 17:44
Врач рассказал, кто в Беларуси болеет корью

Примерно половина случаев кори в 2025 году была связана с завозом инфекции из-за границы.

Около 50% людей, заболевших корью в 2025 году в Беларуси, не были привиты против этой инфекции и не имели подтверждения наличия защитных антител. Об этом сообщил заведующий отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов.

По словам Кирилла Игнатова, ситуация с инфекционными заболеваниями в стране остается контролируемой благодаря вакцинации. В 2025 году в Беларуси не регистрировались случаи дифтерии, краснухи и столбняка. Случаи кори фиксировались, но их число было в 12 раз меньше, чем в 2024 году.

Примерно половина случаев кори в 2025 году была связана с завозом инфекции из-за границы. Чаще всего болели взрослые в возрасте от 30 до 49 лет — на них приходилось около половины всех заболевших.

За первые пять месяцев 2026 года случаи кори были зарегистрированы в Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях. Как и в прошлом году, около половины заболевших не имели подтверждения проведенной вакцинации.

Специалисты подчеркивают, что вакцинация остается одним из наиболее эффективных способов профилактики инфекционных заболеваний. Все прививки, включенные в национальный календарь вакцинации, предназначены для защиты населения как внутри страны, так и во время поездок за границу.

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