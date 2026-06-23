Врач рассказал, кто в Беларуси болеет корью 23.06.2026, 17:44

Примерно половина случаев кори в 2025 году была связана с завозом инфекции из-за границы.

Около 50% людей, заболевших корью в 2025 году в Беларуси, не были привиты против этой инфекции и не имели подтверждения наличия защитных антител. Об этом сообщил заведующий отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов.

По словам Кирилла Игнатова, ситуация с инфекционными заболеваниями в стране остается контролируемой благодаря вакцинации. В 2025 году в Беларуси не регистрировались случаи дифтерии, краснухи и столбняка. Случаи кори фиксировались, но их число было в 12 раз меньше, чем в 2024 году.

Примерно половина случаев кори в 2025 году была связана с завозом инфекции из-за границы. Чаще всего болели взрослые в возрасте от 30 до 49 лет — на них приходилось около половины всех заболевших.

За первые пять месяцев 2026 года случаи кори были зарегистрированы в Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях. Как и в прошлом году, около половины заболевших не имели подтверждения проведенной вакцинации.

Специалисты подчеркивают, что вакцинация остается одним из наиболее эффективных способов профилактики инфекционных заболеваний. Все прививки, включенные в национальный календарь вакцинации, предназначены для защиты населения как внутри страны, так и во время поездок за границу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com