«Президент» Южной Осетии ушел в отставку
- 23.06.2026, 16:57
Он станет советником Путина.
«Президент» оккупированной Россией Южной Осетии Алан Гаглоев ушел в отставку. Он станет советником Владимира Путина.
«С сегодняшнего дня я перехожу на службу в администрацию президента РФ и слагаю с себя полномочия президента республики Южная Осетия», — заявил Галгоев.
Временно исполнять обязанности «президента» будет председатель так называемого правительства Южной Осетии Марат Камболов.
Гаглоев возглавил Южную Осетию в мае 2022 года. На выборах он опередил Анатолия Бибилова, занимавшего в тот момент пост «президента» так называемой республики и заявлявшего, что после выборов Южная Осетия предпримет «юридические шаги» для вхождения в состав России. После того как пост занял Гаглоев, подготовка соответствующего референдума была остановлена.