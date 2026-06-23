«Президент» Южной Осетии ушел в отставку 23.06.2026, 16:57

Алан Гаглоев

Фото: ugo-osetia.ru

Он станет советником Путина.

«Президент» оккупированной Россией Южной Осетии Алан Гаглоев ушел в отставку. Он станет советником Владимира Путина.

«С сегодняшнего дня я перехожу на службу в администрацию президента РФ и слагаю с себя полномочия президента республики Южная Осетия», — заявил Галгоев.

Временно исполнять обязанности «президента» будет председатель так называемого правительства Южной Осетии Марат Камболов.

Гаглоев возглавил Южную Осетию в мае 2022 года. На выборах он опередил Анатолия Бибилова, занимавшего в тот момент пост «президента» так называемой республики и заявлявшего, что после выборов Южная Осетия предпримет «юридические шаги» для вхождения в состав России. После того как пост занял Гаглоев, подготовка соответствующего референдума была остановлена.

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