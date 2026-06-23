Белорусы уже копают картошку

Белорусы уже копают картошку1
- 23.06.2026, 18:05
Где так рано?
На Брестчине начали копать ультраранний картофель.
Его выращиванием занимаются фермерские хозяйства Столинского района, где под «бульбу» в этом сезоне отвели около 250 га, сообщает БелТА.
К уборке приступили примерно в те же сроки, что и прошлым летом. Часть урожая оставят на семена, а остальной картофель отправят в торговые сети страны.
Так что первая молодая картошечка отечественного урожая совсем скоро появится в продаже.
В Столинском районе уже началась и уборка ранней капусты.
Кроме того, местные хозяйства приступили к сбору овощного горошка. Его уборка стартовала утром 22 июня. Работы ведутся по заранее составленному графику с учетом сроков сева и созревания культуры.
Примечательно, что именно Столинский район остается единственным в Брестской области, где выращивают овощной горошек в промышленных масштабах. Здесь же организована его переработка.