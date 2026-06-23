Белорусы уже копают картошку 1 23.06.2026, 18:05

Где так рано?

На Брестчине начали копать ультраранний картофель.

Его выращиванием занимаются фермерские хозяйства Столинского района, где под «бульбу» в этом сезоне отвели около 250 га, сообщает БелТА.

К уборке приступили примерно в те же сроки, что и прошлым летом. Часть урожая оставят на семена, а остальной картофель отправят в торговые сети страны.

Так что первая молодая картошечка отечественного урожая совсем скоро появится в продаже.

В Столинском районе уже началась и уборка ранней капусты.

Кроме того, местные хозяйства приступили к сбору овощного горошка. Его уборка стартовала утром 22 июня. Работы ведутся по заранее составленному графику с учетом сроков сева и созревания культуры.

Примечательно, что именно Столинский район остается единственным в Брестской области, где выращивают овощной горошек в промышленных масштабах. Здесь же организована его переработка.

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