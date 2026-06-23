После долгого молчания Путин «заметил» удары ВСУ по Крыму 23.06.2026, 18:59

1,294

Фото: Getty Images

Как он отреагировал.

Диктатор России Владимир Путин во время совещания с членами правительства прокомментировал удары сил обороны Украины по российским объектам в оккупированном Крыму. Его слова 23 июня процитировали российские пропагандисты «РИА Новости» и ТАСС.

Путин, который до сих пор молчал об ударах ВСУ по Крыму, традиционно решил обвинить во всем Украину. Он отметил, что из-за якобы неудач на фронте силы обороны начали наносить удары по гражданской инфраструктуре оккупантов. Украина при этом неоднократно подчеркивала, что атакует только законные цели врага, тогда как РФ регулярно обстреливает мирных украинцев.

Глава Кремля заявил, что силы обороны хотят создать проблемы с обеспечением энергоресурсами и повлиять на туристический сезон в оккупированном Крыму. По его словам, информация об этом поступает России «по разным каналам». После этого он поручил российскому правительству и минобороны РФ принять дополнительные меры и «свести к нулю» последствия атак ВСУ на инфраструктуру.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com