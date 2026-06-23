Фарс в трех актах 4 Алеся Матусевич

23.06.2026, 19:17

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Как жителей Гомельщины готовят к тому, что «все идет по плану».

23 июня правитель Беларуси таки отреагировал на требования из Киева. Правда, весьма своеобразно. Получился фарс в трех актах.

Лукашенко передал через своего же назначенца по Гомельской области жителям региона просьбу «не волноваться и не беспокоиться». Прозвучало как тонкий намек, что все идет по курсу русского военного корабля, «но вы держитесь».

При этом как бы невзначай выяснилось, что сам Лукашенко улетает. К сожалению, не навсегда, но надолго: как минимум, встретиться с Путиным, а большего «народцу» знать не положено. Правда же, очень успокаивает?

Но вишенкой на торте стала новость о возможных взрывах — в Витебске и в Речице. Там, сообщили местные власти, пройдут плановые тактико-специальные учения, поэтому «могут быть слышны взрывы и выстрелы, просьба соблюдать спокойствие». Вот после этого крепкий спокойный сон жителям Гомельщины точно гарантирован (табличка «сарказм»).

Словом, Лукашенко сделал все, что мог, чтобы расчистить Украине поле для «принудительного отключения» ретрансляторов. Всех предупредил, подготовил, успокоил. Разве что красные стрелочки на картах крупным планом не показал.

Как тут не вспомнить байку о проверке на стройке, где перед глазами изумленной комиссии рухнула половина здания. Но один из рабочих посмотрел на часы и уверенно заявил: «Двенадцать ноль-ноль, точно по графику!»

Алеся Матусевич, «Солидарность»

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