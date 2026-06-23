Оккупант показал дорогу на Донетчине, усеянную уничтоженной техникой РФ 3 23.06.2026, 20:10

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Видеофакт.

В сети появилась видеозапись, на которой российский военнослужащий во время движения на технике снимает одну из дорог на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах от первого лица оккупант показывает маршрут, который российские военные используют для передвижения вблизи линии боевого столкновения.

Дорога буквально усеяна последствиями работы украинских операторов беспилотников.

Вдоль обочины видна уничтоженная российская техника, а рядом с ней — тела оккупантов, которые не успели покинуть машины.

На видео видно как минимум 9 уничтоженных единиц российской техники.

Кадры в очередной раз демонстрируют результаты системной работы украинских операторов дронов, которые превращают логистические маршруты оккупантов в так называемые «дороги смерти».

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