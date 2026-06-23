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Топливный кризис в России стремительно набирает обороты

  • 23.06.2026, 21:13
Топливный кризис в России стремительно набирает обороты

Еще в семи российских регионах ввели ограничения на продажу бензина.

Власти Новосибирской, Белгородской, Кемеровской, Тюменской, Вологодской, Пензенской областей и Ханты-Мансийского автономного округа объявили о введении лимитов на продажу топлива. Об ограничениях сообщили губернаторы и региональные кабмины. Так, на заправках «Лукойла» в Вологодской установлены лимиты: не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля на один автомобиль, на трассах — до 200 литров дизеля. В Белгородской области на АЗС «Роснефти» запрещена продажа бензина в канистры, на заправках «Лукойл» действуют ограничения в 30 литров бензина и 60 литров дизеля, а на станциях «Газпром нефти» не продают бензин АИ-95, передает The Moscow Times.

В Тюменской области на АЗС «Газпромнефть» действует лимит 40 литров бензина и 80 литров дизеля (на трассах — до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля), заправка в канистры запрещена. В Пензенской области — до 100 литров бензина и 200 литров дизеля в бак. В Кузбассе, ХМАО и Новосибирской области власти не уточнили параметры лимитов и призвали жителей не создавать ажиотаж.

Днём ранее, 22 июня, о лимитах сообщили власти Омской, Иркутской, Саратовской, Воронежской, Амурской и Тамбовской областей. Ограничения вводятся на фоне топливного кризиса, вызванного ударами украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам. По оценке Energy Intelligence, в начале июня объёмы нефтепереработки в России опустились ниже 4 млн баррелей в сутки — минимальный уровень за 21 год, при этом простаивала почти треть мощностей НПЗ (2,14 млн баррелей в день).

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