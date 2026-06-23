Большинство британцев жалеет о решении выйти из ЕС 23.06.2026, 22:05

Опрос.

10 лет назад британцы приняли решение о выходе из Европейского союза. Сегодня все больше из них говорят, что если бы референдум состоялся снова, они проголосовали бы иначе — за сохранение членства в Союзе.

23 июня 2016 года за выход из Европейского союза проголосовали 52% британцев, тогда как 48% — заявили о желании остаться. Сторонники брексита обещали больший контроль над границами, больше средств на систему здравоохранения и более сильную позицию Великобритании в мире.

Спустя десятилетие многие жители королевства с сожалением смотрят на решение покинуть ЕС. Согласно опросам, большинство британцев негативно оценивает последствия брексита. Это не означает, однако, однозначного желания вернуться.

«Великобритания совершила ошибку, покинув ЕС» — так считают 57% опрошенных в последнем исследовании компании YouGov. Согласно юбилейному отчету, противоположного мнения придерживаются 30% респондентов.

Исследования показывают, что две трети респондентов ощутили негативные последствия при поездках за границу, 62% связывают брексит с ростом стоимости жизни, а 56% считают, что он отрицательно сказался на экономике. 52%, в свою очередь, полагают, что выход из ЕС затруднил борьбу с нелегальной иммиграцией.

В то же время, проведение повторного референдума в течение ближайших пяти лет поддерживают 48% опрошенных, против выступают 28%, тогда как остальные — не определились с ответом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com