Французские депутаты проголосовали за автономный статус Корсики 1 23.06.2026, 22:16

Осенью законопроект будет рассмотрен Сенатом.

Национальное собрание Франции поддержало в первом чтении законопроект о внесении в конституцию республики положения об автономном статусе Корсики. Об этом сообщает FranсeInfo со ссылкой на трансляцию голосования на сайте нижней палаты парламента.

За инициативу проголосовал 271 депутат, против — 202. Она предполагает закрепление особого статуса острова, которое даст местным властям право адаптировать общенациональные законы и устанавливать собственные нормы.

В тексте документа также предлагается закрепить упоминание Корсики как «островного, исторического, языкового и культурного сообщества» с «особой связью с корсиканской землей».

Осенью законопроект будет рассмотрен Сенатом. Для окончательного утверждения поправок к конституции документ должен быть принят обеими палатами в одних и тех же формулировках без поправок, а затем получить минимум 2/3 голосов на их совместном заседании в Версале.

Нынешняя редакция французской конституции, в которую предлагается внести поправку, действует с 1958 года и содержит упоминание о «заморских народностях», но без уточнения по поводу Корсики. Изменение ее статуса инициировал президент страны Эммануэль Макрон три года назад.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com