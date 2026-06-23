В Минске столкнулись пять автомобилей
- 23.06.2026, 22:01
ДТП произошло на проспекте Независимости.
В Минске на пр. Независимости в районе Национальной академии наук (граница Советского и Первомайского районов) 23 июня произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает УГАИ столичного ГУВД.
По предварительной информации, 41-летняя водитель автомобиля Hyundai повернула направо на ул. Петруся Бровки с четвертой полосы, в результате чего столкнулась с попутным авто Buick, которое от удара выехало на полосу встречного движения, а затем — столкнулось с Volkswagen и Renault. Последний от удара отбросило на попутный автомобиль BMW.
Водитель Hyundai и пассажир Buick доставлены в больницу.
На месте инцидента работают сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска и следственно-оперативная группа.