Полковник британской армии: Путин больше не может гарантировать безопасность от войны даже Москве 23.06.2026, 23:17

Российская ПВО не является непробиваемым щитом.

Украинские беспилотники делают жизнь в России, включая Москву и Петербург, все сложнее. А повторяющиеся удары показывают, что российские ПВО не является непробиваемым щитом. Об этом в колонке для The Telegraph пишет полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон.

По его мнению, сейчас российский диктатор Владимир Путин находится в шатком положении. Он «использует пропагандистскую машину, чтобы скрыть от граждан Москвы и Санкт-Петербурга неприятную правду: государство больше не может гарантировать их безопасность». А расширяющаяся кампания Украины по использованию беспилотников «переносит войну в городские районы России».

Он отметил, что не в пользу Путина играет и тот факт, что Украина лучше защищает свои города от российских атак, чем Россия даже свою столицу: «Такие сравнения невозможно подавить, и их замечают обычные россияне».

Тем временем продолжается давление Украины на логистику оккупационных войск. Особенно это заметно на снабжении Крыма. Поэтому, считает полковник, ситуация на полуострове становится все более нестабильной, оттуда хотят выехать все больше людей, которые распродают недвижимость.

Он отметил важность логистики для военных действий, поскольку она «определяет победу или поражение».

«По мере того как проблемы с поставками в Россию усугубляются, а возможности Украины по нанесению ударов на большие расстояния улучшаются, Путин рискует пополнить длинный список лидеров, чьи стратегические амбиции превзошли их логистические возможности», - пишет он.

Именно поэтому, отметил военный, украинские удары беспилотниками важны не только с военной, но и с психологической точки зрения. К тому же они усугубляют дилему для Путина, вынуждая оттягивать в столицу ПВО, которое могло бы защищать его армию.

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