Скандальные российские Z-артисты Цыгановы неожиданно начали критиковать Кремль 23.06.2026, 23:36

После атак ВСУ на Крым и Москву Вадим Цыганов заявил, что Россия «довоевалась».

Российская певица Виктория Цыганова и ее муж, режиссер и поэт Вадим Цыганов, которые годами поддерживали кремлевскую пропаганду и войну против Украины, неожиданно изменили риторику. Свое недовольство Цыгановы выразили в собственном Telegram-канале.

В частности, Вадим Цыганов заявил, что Россия «довоевалась» и допустилась серьезных ошибок во время войны.

«Мы предупреждали, говорили, что точка невозврата уже пройдена. Крым заблокирован энергетически. Мы понимаем, что довоевались, докопались. Всем, что связано с РЭБ, у нас руководил унитаз», - высказался пропагандист.

Правда, после критики он поспешил добавить, что ситуацию еще можно исправить, хотя и признал, что впереди у россиян ждут непростые времена.

Не оставили Цыгановы без внимания и проблемы в оккупированном Крыму. Комментируя новости о перебоях с электроснабжением и призывы к местным жителям меньше пользоваться кондиционерами, супруги иронично поставили под сомнение известный кремлевский лозунг о том, что "все идет по плану".

«Нет бензина, электричество экономят, проблемы с водоснабжением. Все еще идет по плану?» - написали они.

Также Виктория Цыганова пожаловалась на отсутствие жесткой реакции после сообщений о якобы атаке дрона на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.

Однако наибольшее возмущение у пропагандистов вызвали недавние атаки беспилотников на Москву. Цыгановы высмеяли заявления российских чиновников и пропагандистов, которые призывали население не паниковать.

«Военкор Дмитрий Стешин заявил, что волноваться стоит только тогда, когда под окнами начнет работать самоходный миномет. Пока вражеские танки не заезжают в Москву, наверное, все в порядке», - саркастично отметили супруги.

Стоит отметить, что ранее Виктория и Вадим Цыгановы были одними из самых преданных сторонников кремлевской политики. Они поддержали аннексию Крыма в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину неоднократно публично одобряли действия российской власти и распространяли пропагандистские нарративы. Текущая критика в адрес Кремля стала неожиданностью даже для их сторонников.

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