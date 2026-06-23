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Россияне начали драться в очередях за бензином

9
  • 23.06.2026, 18:15
  • 3,946
Россияне начали драться в очередях за бензином

Видео.

Два россиянина отдубасили друг друга на одной из заправок в Рязани, стоя в огромной очереди за бензином. Видео 23 июня опубликовали в Telegram-канале Supernova+.

По видео не ясно, что именно стало причиной конфликта, но мужчины решили при всех выяснить отношения с помощью кулаков. Теряя во время драки обувь, они азартно наносили удары друг другу по голове.

Когда один из драчунов наклонился, чтобы обуться, второй воспользовался моментом и коварно ударил его ногой в лицо. В ответ пораженный соперник показал обидчику средний палец, а затем отправился к своему авто и открыл багажник.

Видео активно обсуждают в сети и жалуются, что ролик закончился на самом интересном месте.

«Требую продолжения. Тип начал биту доставать из багажника», – пишут в комментариях.

«Работайте, братья», – подначили россиян в сети.

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