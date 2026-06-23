Foreign Policy: Не позволяйте Китаю подтасовывать карты 23.06.2026, 19:09

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Борьба за искусственный интеллект может решиться не в лабораториях.

В США предупреждают, что борьба за искусственный интеллект может решиться не в лабораториях, а в том, кто сумеет быстрее встроить свои технологии в экономику, государственные системы и повседневную жизнь других стран, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Американские эксперты признают, что в области передовых ИИ-разработок США по-прежнему занимают сильные позиции. Ключевые элементы мировой цифровой инфраструктуры — от облачных сервисов до процессоров — во многом завязаны на американские компании. Однако этого может оказаться недостаточно.

Китай, по оценкам аналитиков, делает ставку на другую стратегию. Вместо гонки только за технологическим лидерством Пекин активно продвигает массовое внедрение своих решений за рубежом. Через инициативы вроде «Цифрового шелкового пути» китайские компании закрепляются в телекоммуникациях, облачных платформах, системах «умных городов» и цифровой инфраструктуре стран Азии, Африки и Ближнего Востока.

Такое присутствие создает эффект технологической зависимости — там, где уже построены сети и дата-центры, китайские ИИ-решения внедряются быстрее и проще, вытесняя конкурентов.

В США считают, что без ответной стратегии Вашингтон рискует уступить Пекину влияние на глобальные стандарты искусственного интеллекта. При этом простого экспорта технологий недостаточно — необходима более широкая программа, включающая финансирование инфраструктуры, подготовку специалистов, киберзащиту и долгосрочные партнерства с другими странами.

Среди предложений — создание международной сети сотрудничества по ИИ под руководством США. Она могла бы объединить государственные структуры, университеты и частный сектор для внедрения американских технологий в стратегически важных регионах.

Смысл подхода — предложить странам не только продукты, но и целую экосистему: обучение, прозрачные правила использования и защиту от чрезмерного цифрового контроля. Таким образом США рассчитывают укрепить доверие и сохранить влияние в условиях усиливающейся конкуренции с Китаем.

В Вашингтоне подчеркивают, что речь идет не просто о коммерческом соперничестве, а о формировании будущей цифровой архитектуры мира. И если США не ускорят распространение своих технологий, другие игроки быстро займут освободившееся пространство.

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