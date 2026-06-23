США ввели новые санкции против Кубы 23.06.2026, 20:05

Ограничения наложили на компании в сфере логистики, металлургии и финансов.

Министерство финансов США ввело новые санкции против физлиц и компаний, связанных с Кубой. Это следует из уведомления на сайте Управления по контролю за иностранными активами министерства.

Под ограничения попала супруга Алехандро Кастро Эспина — руководителя Совета нацбезопасности Кубы и сына Рауля Кастро. Кроме того, санкции наложили на компании в сфере логистики, металлургии и финансов, связанные с кубинским правительством.

Сам Алехандро Кастро Эспин попал в санкционный список США в начале июня. Вместе с ним — президент страны Мигель Диас-Канель, его жена и еще три человека. Кроме того, санкции ввели в отношении Министерства обороны Кубы, Института дружбы с народами, туристической организации «Амистур Куба» и комитетов защиты революции.

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