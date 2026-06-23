В России арестовали бывшего гендиректора «Аэрофлота»4
- 23.06.2026, 20:45
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Михаила Полубояринова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
Тверской суд Москвы отправил бывшего руководителя российской авиакомпании «Аэрофлот» Михаила Полубояринова под стражу по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила «Медиазона».
С чем связан арест Полубояринова, неизвестно, но в 2020 году он был членом правления ВЭБ.РФ. В апреле тот же Тверской суд по такому же обвинению отправил под домашний арест действующего зампреда этой госкорпорации Артема Довлатова. Полубояринов занимал место члена правления этой госкорпорации с 2012 до 2020 год, обратила внимание «Медиазона».
«Аэрофлот» Полубояринов возглавил в ноябре 2020-го, а в марте 2022-го покинул компанию — это произошло после введения против него персональных санкций, пишет The Insider.
В 2023 году Полубояринов перешел на работу в «Ростех», где занимался вопросами финансового обеспечения дочерних компаний госкорпорации, сообщают «Важные истории» со ссылкой на РБК.