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Белоруски на старте «Уимблдона»: Шиманович и Саснович начали с побед в квалификации

  • 23.06.2026, 21:12
Белоруски на старте «Уимблдона»: Шиманович и Саснович начали с побед в квалификации
Фото: tennis.by

Для попадания в главную сетку турнира белорусским теннисисткам необходимо одержать три победы.

В понедельник, 29 июня, в Великобритании стартуют матчи основной сетки третьего в сезоне турнира «Большого шлема» – Уимблдона. Борьбу за трофей там поведет Арина Соболенко.

Первая ракетка мира, пусть и не разу не игравшая в финале данных соревнований, все равно позиционируется одним из фаворитов. Она получила первый номер посева и начнет борьбу уже в основе. Шанс к ней присоединиться имеют еще две землячки - Ирина Шиманович и Александра Саснович.

Обеим для попадания в главную сетку турнира необходимо одержать три победы на стадии квалификации. Первый шаг вторая и третья теннисистки Беларуси уже сделали.

Саснович в трех сетах сломила сопротивление британской соперницы Кэти Данн - 1:6, 6:3, 6:2. Что касается Шиманович, то она взяла верх над Доминикой Салковой из Чехии - 6:7 (5:7), 6:3, 4:6.

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