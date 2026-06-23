Белоруски на старте «Уимблдона»: Шиманович и Саснович начали с побед в квалификации
- 23.06.2026, 21:12
Для попадания в главную сетку турнира белорусским теннисисткам необходимо одержать три победы.
В понедельник, 29 июня, в Великобритании стартуют матчи основной сетки третьего в сезоне турнира «Большого шлема» – Уимблдона. Борьбу за трофей там поведет Арина Соболенко.
Первая ракетка мира, пусть и не разу не игравшая в финале данных соревнований, все равно позиционируется одним из фаворитов. Она получила первый номер посева и начнет борьбу уже в основе. Шанс к ней присоединиться имеют еще две землячки - Ирина Шиманович и Александра Саснович.
Обеим для попадания в главную сетку турнира необходимо одержать три победы на стадии квалификации. Первый шаг вторая и третья теннисистки Беларуси уже сделали.
Саснович в трех сетах сломила сопротивление британской соперницы Кэти Данн - 1:6, 6:3, 6:2. Что касается Шиманович, то она взяла верх над Доминикой Салковой из Чехии - 6:7 (5:7), 6:3, 4:6.