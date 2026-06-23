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Белоруску удивила стоимость рыбы в курортном поселке

  • 23.06.2026, 21:23
Белоруску удивила стоимость рыбы в курортном поселке

200 рублей за килограмм.

Белоруска поделилась впечатлениями от отдыха в курортном поселке Нарочь.

Особое внимание она обратила на стоимость копченой рыбы, которая там активно продается.

Журналисты Tochka.by посмотрели, что почем.

Пост девушка выложила пресловутый Threads.

«А вот и стоимость рыбки. Нарочь», – пишет она.

Итак, если изучить ценники, то копченый терпуг и окунь морской стоят по 49 рублей за 1 кг. За линь попросят 55 рублей за 1 кг. Ставрида – 40 рублей, скумбрия – 45 рублей, сиг – 90.

Самый дешевый вариант – лещ. Он продается по 35 рублей за 1 кг.

А вот дорогущей рыбой оказался угорь по 200 рублей за 1 кг.

Что касается пользователей, то они давали советы, где можно купить дешевле.

«В Мяделе есть маленький продуктовый магазин в центре (частный), там рыба бомба и по отличной цене», – написала одна из них.

Другой комментатор охарактеризовал цены как «кошмар».

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