Лавров отреагировал на ультиматум Зеленского Лукашенко 15 23.06.2026, 22:20

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Фото: Getty Images

Глава МИД РФ заговорил о «расширении географии боевых действий».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал хамством требования Владимира Зеленского «навести порядок» в Беларуси, передает РИА Новости.

– Хамское выступление Зеленского, требующего навести порядок на территории суверенного государства, а иначе он сам займется наведением там порядка, - прокомментировал глава МИД России.

Лавров также заявил, что слова Зеленского призваны «втянуть Беларусь напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами» (цитата по «Интерфаксу»).

Лавров при этом напомнил, что с марта прошлого года между Москвой и Минском действует договор о гарантиях безопасности: «И в случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего «союзника».

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