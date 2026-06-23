Португалия забила пять мячей Узбекистану в матче ЧМ-2026 23.06.2026, 22:10

Фото: Reuters

Роналду оформил дубль.

Сборная Португалии победила команду Узбекистана со счетом 5:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2026. Игра прошла в Хьюстоне (штат Техас, США).

На 6-й минуте счет открыл Криштиану Роналду с передачи Жоау Канселу. Роналду забил свой девятый гол за национальную команду на чемпионатах мира и сравнялся с лучшим бомбардиром Португалии в истории мундиалей Эйсебио.

На 17-й минуте Нуну Мендеш удвоил преимущество Португалии, реализовав штрафной удар в левый угол ворот Узбекистана.

На 29-й минуте полузащитник Узбекистана Азиз Ганиев забил мяч в ворота Португалии дальним ударом в девятку. Однако судья решил пересмотреть эпизод с помощью VAR и зафиксировал, что за несколько секунд до этого Аббосбек Файзуллаев рядом с чужой штрафной сфолил на Канселу. В итоге гол был отменен.

В концовке первого тайма на 39-й минуте Роналду оформил второй гол в матче и десятый за национальную команду на ЧМ и стал единоличным лидером рейтинга бомбардиров сборной Португалии.

Защитник Узбекистана Абдукодир Хусанов отметился автоголом на 60-й минуте.

На 87-й минуте португальский нападающий Рафаэл Леан ударом в девятку установил окончательный счет — 5:0.

41-летний Роналду вошел в историю как первый футболист, забивавший голы на шести чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026). Он прервал свою безголевую серию на крупных турнирах, длившуюся 10 матчей.

Также португалец стал вторым игроком старше 40 лет (41 год 138 дней), забившим гол на чемпионате мира. Рекорд принадлежит камерунцу Роже Милла, который в возрасте 42 лет поразил ворота сборной России (1:6) на ЧМ-1994.

Роналду к тому же стал самым возрастным игроком, забившим два мяча в матче ЧМ, превзойдя достижение аргентинца Лионеля Месси, который на этом же турнире отметился тремя голами в игре с алжирцами (3:0), когда ему было 38 лет и 357 дней.

В первом туре ЧМ-2026 сборная Португалии сенсационно сыграла вничью с командой ДР Конго (1:1). Роналду провел на поле 90 минут и установил два личных антирекорда — продлил свою безголевую серию на крупных турнирах до десяти матчей и за всю игру лишь 25 раз коснулся мяча.

Благодаря этой победе сборная Португалии набрала четыре очков и поднялась на первое место в группе К. У Узбекистана ноль очков, сборная потеряла шансы на выход в 1/16 финала ЧМ-2026. Две другие команды группы, ДР Конго и Колумбия, имеют одно и три очка соответственно.

Для сборной Узбекистана турнир начался с поражения от Колумбии (1:3). Дебютанты отметились единственным голом Аббосбека Файзуллаева. Этот гол стал первым в истории команды на ЧМ.

Узбекистан также вошел в историю как первая страна Центральной Азии, пробившаяся на чемпионат мира по футболу, после неудачных попыток квалификации в 2006, 2014 и 2018 годах.

Команды впервые сыграли друг против друга в истории чемпионатов мира.

В заключительном туре 28 июня Португалия сыграет с Колумбией, а Узбекистан — с ДР Конго. Начало в 02:30 по Минску.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com