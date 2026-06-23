Роналду первым в истории забил голы на шести чемпионатах мира 23.06.2026, 20:15

Португалец отличился в матче против сборной Узбекистана.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду первым в истории забил голы на шести чемпионатах мира.

41-летний Роналду отличился на 6-й минуте матча второго тура группового этапа против сборной Узбекистана на чемпионате мира-2026. Португалец прервал свою десятиматчевую безголевую серию на крупных турнирах.

Для португальца ЧМ-2026 стал шестым в карьере, как и для аргентинского нападающего Лионеля Месси. Однако Месси забивал лишь на пяти мундиалях, в 2010 году он не смог поразить ворота соперников.

В первом туре ЧМ-2026 сборная Португалии сенсационно сыграла вничью с командой ДР Конго (1:1). Роналду провел на поле 90 минут и установил два личных антирекорда — продлил свою безголевую серию на крупных турнирах до десяти матчей и за всю игру лишь 25 раз коснулся мяча.

Сборная Португалии попала в группу K, где в решающем матче группового этапа 28 июня встретится с Колумбией.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

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