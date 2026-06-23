«Почему белорусы такие хорошие?»6
- 23.06.2026, 16:18
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В Сети восхищаются жителями нашей страны.
Пользовательница Threads из Украины под ником fetinia поделилась своими впечатлениями от наших соотечественников.
«Почему белорусы такие хорошие? – спросила она. — Какие-то приятные, милые, добрые. Как вам это удалось?
Я никогда не была в Беларуси. Но встречалась с белорусами здесь, у нас, в Украине. И по соцсетям сужу. Беларусы узнаваемы. Понятно, что люди разные . Но есть код нации. Он неизменный».
Пост собрал десятки комментариев. На вопрос ответили не только белорусы, но и жители соседних стран. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Так нас учила мама — быть добрыми и справедливыми. Всегда относиться к людям с уважением, и это будет взаимно. Человек человеку друг. Иначе не будет будущего.
— Скорее вопрос почему все остальные не такие?
— Мы не обижаем соседей.
— Думаю, вы видите в других то, чем наполнены сами. У нас хватает разных людей, но большинство классные, это правда.
— У нас в школах есть уроки, на которых учат быть приятными, милыми и добрыми.
— Свежий воздух, натуральные продукты, фенибут без рецепта.
— Русских не любим, правда.
— Воспитание и история.
— Про код нации не знаю, скорее готов поверить в код мамы и папы
— У нас просто судьба тяжелая.