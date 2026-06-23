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«Почему белорусы такие хорошие?»

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  • 23.06.2026, 16:18
  • 3,976
«Почему белорусы такие хорошие?»

В Сети восхищаются жителями нашей страны.

Пользовательница Threads из Украины под ником fetinia поделилась своими впечатлениями от наших соотечественников.

«Почему белорусы такие хорошие? – спросила она. — Какие-то приятные, милые, добрые. Как вам это удалось?

Я никогда не была в Беларуси. Но встречалась с белорусами здесь, у нас, в Украине. И по соцсетям сужу. Беларусы узнаваемы. Понятно, что люди разные . Но есть код нации. Он неизменный».

Пост собрал десятки комментариев. На вопрос ответили не только белорусы, но и жители соседних стран. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Так нас учила мама — быть добрыми и справедливыми. Всегда относиться к людям с уважением, и это будет взаимно. Человек человеку друг. Иначе не будет будущего.

— Скорее вопрос почему все остальные не такие?

— Мы не обижаем соседей.

— Думаю, вы видите в других то, чем наполнены сами. У нас хватает разных людей, но большинство классные, это правда.

— У нас в школах есть уроки, на которых учат быть приятными, милыми и добрыми.

— Свежий воздух, натуральные продукты, фенибут без рецепта.

— Русских не любим, правда.

— Воспитание и история.

— Про код нации не знаю, скорее готов поверить в код мамы и папы

— У нас просто судьба тяжелая.

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