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Настает время лошадей

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  • Сергей Асланян
  • 23.06.2026, 16:22
  • 1,742
Настает время лошадей

Конный спорт рискует стать всеобщим.

Сегодня меня в эфире спросили, что я посоветую оставшимся без бензина россиянам? С моей стороны подразумевалась сочувствующая интонация и добрые советы. Будто я тот самый дедушка на завалинке, которому всех жалко и для каждого есть пряник.

1. Настаёт время ретроградов и луддитов, сохранивших лошадей и навык верховой езды. Конный спорт рискует стать всеобщим.

2. Все еще остается доступной технология ездить на дровах: паровоз, газогенераторные автомобили. Такие автомобили выпускают в Северной Корее, и она готова прийти на помощь.

3. Отсутствие бензина — обычное состояние страны. Короткий период доступности бензина и автомобилей заканчивается.

4. Всю мою журналистскую карьеру от меня требовали помогать: «Вы журналист — вы обязаны». По мнению публики, журналисту полагается бороться за права и интересы хороших людей. А хорошие люди в это время будут ждать результата, но сами не сделают ничего. Сегодня настает важнейший для журналистов момент — полагается решить вопрос с бензином для всей страны.

5. Отсутствие бензина на АЗС — не кризис, а умысел. Каждый год Лукойл, Газпромнефть, Сибнефть и пр. устраивали картельный сговор, уничтожая независимые АЗС. Для этого приходилось закрывать заводы на ремонт и делать вид, что оставшееся топливо отправилось на уборку урожая. Теперь ничего не надо выдумывать: во всем виноваты ВСУ.

6. Когда топливный кризис закончится? Это зависит не от украинских атак, а от нефтяных компаний России. Когда они завершат сезонный передел рынка, тогда бензин вернется на АЗС.

7. Прежде правительство решало вопрос поставок бензина закупкой в Китае. Что можно сделать в любую минуту.

Сергей Асланян, Telegram

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