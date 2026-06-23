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Как будут выбирать нового премьера Британии?

  • 23.06.2026, 16:30
Как будут выбирать нового премьера Британии?

Все чаще говорят о «коронации без борьбы».

После отставки Кира Стармера Великобритания готовится к очередной смене премьер-министра — уже седьмой за последние десять лет, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Главным претендентом на пост главы правительства называют Энди Бернхема, недавно избранного депутатом от округа Мейкерфилд и бывшего мэра Большого Манчестера. По данным партийных источников, он уже заручился поддержкой значительной части фракции лейбористов.

Соперником Бернхэма считался экс-министр здравоохранения Уэс Стритинг, однако вскоре после заявления Стармера о сложении полномочий он объявил о поддержке Бернхэма, призвав других депутатов последовать его примеру.

Для выдвижения кандидату необходимо получить подписи минимум 81 депутата-лейбориста — около 20% фракции. При наличии 403 парламентариев от партии этот порог уже фактически достигнут.

Внутри Лейбористской партии все чаще говорят о сценарии «коронации без борьбы». В таком случае голосование может не потребоваться вовсе, и лидер будет утвержден автоматически.

Формально Национальный исполнительный комитет партии должен объявить график процедуры. Ожидается, что выдвижение кандидатов начнется 9 июля и завершится к летним парламентским каникулам 16 июля.

Если конкуренции не возникнет, новый премьер может занять резиденцию на Даунинг-стрит уже к середине июля.

Стармер заявил, что останется на посту до завершения переходного процесса и обеспечит «упорядоченную передачу власти».

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