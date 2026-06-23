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Трамп теряет друзей среди европейских правых

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  • 23.06.2026, 17:20
Трамп теряет друзей среди европейских правых
Дональд Трамп
Фото: AP

Ситуация изменилась.

Когда президент США Дональд Трамп укреплял связи с европейскими правыми партиями, это воспринималось как политический успех для обеих сторон. Националисты в Италии, Франции, Германии и других странах считали поддержку американского президента символом своего роста и выхода на международную арену, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Однако ситуация изменилась. На фоне тарифных войн, внешнеполитических конфликтов, угроз в адрес Гренландии и войны с Ираном, приведшей к росту цен на энергоносители, образ Трампа в Европе заметно ухудшился. Его действия все чаще воспринимаются не как поддержка союзника, а как фактор политического риска.

В преддверии выборов 2027 года в Италии, Франции и Польше многие правые силы пересматривают дистанцию с Трампом. Они опасаются, что слишком тесная связь с ним отпугнет умеренных избирателей и ударит по электоральным перспективам.

Мелони и эффект обратной поддержки

Показательный пример — Италия. Премьер-министр Джорджа Мелони, ранее считавшаяся главным европейским союзником Трампа, резко отреагировала на его заявления о ее политических рейтингах и личных контактах. Она заявила, что «дружба с ним не помогла популярности», подчеркнув, что ее политический рейтинг — не его дело.

Эта реакция отражает более широкую тенденцию, даже ближайшие союзники Трампа в Европе начинают публично дистанцироваться от его фигуры.

Франция и Германия пересматривают курс

Во Франции лидер «Национального объединения» Жордан Барделла назвал поведение Трампа «непредсказуемым» и отказался от демонстративной поддержки со стороны Вашингтона. В Германии аналогичные настроения усилились после войны с Ираном, которая углубила напряжение между европейскими правыми и американской администрацией.

Социологические данные подтверждают тренд: даже среди правых избирателей лишь меньшинство считает Трампа «другом Европы». При этом доверие к США как к надежному партнеру снижается даже у части их электората.

В целом европейские правые силы все чаще приходят к выводу, что поддержка Трампа может приносить не только выгоду, но и политические издержки. То, что раньше считалось преимуществом, сегодня превращается в фактор риска.

На этом фоне стратегия США по сближению с европейскими националистами дает неожиданный результат, вместо укрепления альянсов возникает постепенное дистанцирование, продиктованное внутренней политической логикой самих европейских стран.

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