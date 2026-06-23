Политический аналитик: Украина должна давить на Лукашенко 23.06.2026, 17:59

Иначе 2022 год может повториться

Делать вид, что Киев не замечает участие Лукашенко в агрессии против Украины, больше нельзя. Таким мнением в эфире «Укринформ» поделился президент аналитического центра «Политика» Олег Лисный.

«Лукашенко — агрессор, из его страны шли в свое время не тракторы, а танки в Украину, — заявил он. — И сейчас, например, есть ретрансляторы, отключил он их или отключит еще, это вопрос времени и стабильности. То есть, как сказал президент Владимир Зеленский, нам нужны действия.

Так вот еще одно действие, кстати, это то, что по топливу они вышли на первое место снабжения Российской Федерации. То есть, кому они поставляют? Комбайнерам? Нет. Танкистам? Еще кому-то там? Поэтому это требование тоже есть.

И на основе данных, которые мы видим, на основе данных оппозиции, видно, что подготовка к вторжению идет. Учитывая, что у Украины есть опыт, очень отрицательный, когда она видела на своих границах вроде бы учащихся россиян и сделала тогда ложное заключение, что они не нападут, что это нелогично, что их недостаточно, но они напали. Поэтому, конечно, Украина должна реагировать на любые предупреждения, и она реагирует.

«Мадяр» четко объяснил, что ему не так много времени нужно, чтобы Беларусь превратилась просто, если не в пустоту, то в бесперспективное государство для Лукашенко и его режима. Поэтому мы реагируем на военный план, то есть военные находятся на тех точках, где стоят, минируют, перекапывают, все что угодно делают, потому что к каждой угрозе мы относимся адекватно и готовимся.

Но здесь главное «но» в том, кто Лукашенко на нынешнем этапе. Это человек, желающий выжить. Я считаю, что Украина должна давить, именно давить, потому что делать вид, что мы что-то не знаем или не видели, пожалуй, уже достаточно. Опять же, повторю, сейчас не 2022 год. Украина не такая, как была тогда. Она не верит никому, она выживает. И выживающий организм очень опасен, потому что у него есть черно-белое восприятие мира: или смерть, или жизнь».

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