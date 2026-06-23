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Лукашенко призвал жителей Гомельщины не волноваться из-за ультиматума Зеленского

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  • 23.06.2026, 18:28
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Лукашенко призвал жителей Гомельщины не волноваться из-за ультиматума Зеленского

Сам диктатор не собирается оставаться в Беларуси до времени окончания ультиматума.

Глава области Иван Крупко сообщил Лукашенко о положении в области в целом, ситуации на границе с Украиной и в приграничных районах, а также о реакции населения Гомельской области на недавний ультиматум Владимира Зеленского.

Ситуация, заверил Иван Крупко, хоть в целом и непростая, но стабильная и контролируемая. Вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание.

Лукашенко передал гомельчанам свою просьбу — не волноваться и не беспокоиться. «У нас есть всё необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора», — подчеркнул он.

Напомним, что вечером в пятницу истекает срок ультиматума Зеленского Лукашенко: глава Украины приказал убрать ретрансляторы на границе, корректирующие работу российских дронов.

Сам Лукашенко, похоже, не собирается оставаться в Беларуси до времени окончания ультиматума Зеленского. В разговоре с главой правительства Александром Турчиным он сообщил, что у него запланирована встреча с Путиным и длительная командировка за границу.

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