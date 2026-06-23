Последняя сделка с Ираном игнорирует уроки прошлого 23.06.2026, 18:41

Разногласия, спрятанные за неточностями, могут все испортить.

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, заключенный после войны 2026 года, может оказаться еще одной недолговечной ядерной сделкой. С таким предупреждением выступил эксперт Фонда Карнеги Джеймс Эктон. По его оценке, документ помог остановить боевые действия, но построен на слишком расплывчатых формулировках — а именно это уже не раз приводило к срыву соглашений с Тегераном, говорится в статье Фонда Карнеги (перевод — сайт Charter97.org).

Ключевая претензия к новому меморандуму — отсутствие четких определений. Иран обязался сохранить «нынешний статус-кво» своей ядерной программы, однако в тексте не сказано, что именно считается этим статус-кво. На практике это создает пространство для споров уже на первом этапе реализации сделки. Например, Тегеран может трактовать работы на ядерных объектах как меры по очистке территории или повышению безопасности, тогда как Вашингтон сочтет их нарушением договоренностей.

Эктон напоминает, что похожая проблема уже возникала в 2003 году, когда Иран договорился с Великобританией, Францией и Германией о приостановке обогащения урана. Тогда стороны по-разному понимали, что именно подпадает под запрет, и соглашение быстро развалилось. Почти то же произошло и в 2004 году: новый документ обязывал Иран обсуждать «объективные гарантии» мирного характера программы, но не расшифровывал, что именно стоит за этим термином. Европа считала, что речь идет об отказе от обогащения, Тегеран — что нет. Переговоры зашли в тупик.

По мнению Эктона, нынешний меморандум повторяет ту же ошибку. США и Иран договорились в течение 60 дней обсудить вопрос обогащения урана и попытаться выйти на окончательное соглашение. Но если базовые разногласия не прописаны на бумаге, они почти неизбежно всплывут позже — уже в момент, когда цена нового срыва окажется еще выше.

Эксперт считает, что у администрации президента США Дональда Трампа еще есть шанс исправить ситуацию. Следующий этап переговоров, по его мнению, должен быть максимально конкретным: с четкими ограничениями, механизмами проверки и понятным графиком снятия санкций. В качестве примера Эктон приводит Совместный всеобъемлющий план действий 2015 года. Несмотря на политическую токсичность этой сделки для Трампа, именно она, по его словам, показала, что детально прописанные правила работают: до выхода США из соглашения в 2018 году американская разведка подтверждала, что Иран соблюдает его условия.

Главный вывод Эктона прост — дипломатия с Ираном возможна, но расплывчатые формулы не спасают соглашение — они лишь откладывают новый кризис.

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