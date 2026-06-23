Путинский приспешник Охлобыстин призвал снести головы российским генералам

Путинский приспешник Охлобыстин призвал снести головы российским генералам4
- 23.06.2026, 19:37
- 1,924
Российский актер резко сменил риторику.
Российский актер и ярый путинист Иван Охлобыстин резко сменил риторику и набросился с критикой на российских генералов и депутатов. Свою речь он произнес на камеру, а видео 23 июня разместил в Instagram, передает «Гордон».
«Да, бомбят нас нещадно. В труху разносят, проказники, инфраструктуру Первопрестольной, – заныл Охлобыстин. – Но не станем печалиться, земляки. Не будем забывать о великой гармонии русского хаоса. За эти беды обязательно кто-то будет должен понести ответственность. Искать будут тщательно, ведь беды-то немалые – полетят головы воров-чиновников, дураков-депутатов, паркетных генералов, не проливших ни одной капли крови в бою».
По словам Охлобыстина, на место свергнутых воров и дураков «придут порядочные, компетентные, умные люди».
«Они-то и приведут нас к победе. А если этого не произойдет, то пусть все сгорит дотла. Нам к этому не привыкать. С Москвой уже такое не раз было.Москва этого не боится, потому что Москва-это не дома, не улицы, не театры, не выставки, не рестораны. Москва – это принцип. А принцип нельзя разрушить или сжечь. От него можно только отступиться», – подытожил он.
«Вот это поворот», – изумились в сети метаморфозам, которые произошли с Охлобыстиным.
«Как переобулся», – написали в комментариях.