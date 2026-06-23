На железнодорожной станции под Минском произошла утечка опасной химии

На железнодорожной станции под Минском произошла утечка опасной химии1
- 23.06.2026, 19:51
Работают подразделения МЧС и спецотряд «Зубр».
В Минском районе спасателей в химзащите вызвали на железнодорожную станцию из-за протечки токсичной жидкости из контейнера. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.
Так, под Минском на территории железнодорожной станции произошла утечка толуилендиизоцианата - токсичного жидкого химического вещества. На месте спасатели зафиксировали капельное истечение ядовитого вещества из бочек, которые перевозились в контейнере на железнодорожной платформе.
После происшествия железнодорожную платформу отцепили от состава и направили на перегон для дальнейшей разгрузки бочек и установки места течи.
На место инцидента прибыли подразделения МЧС, в том числе специалисты Республиканского отряда спецназначения «Зубр».
– Пострадавших нет. Задержки пассажирских и грузовых поездов не зарегистрированы, - прокомментировали в МЧС.