На железнодорожной станции под Минском произошла утечка опасной химии 1 23.06.2026, 19:51

Работают подразделения МЧС и спецотряд «Зубр».

В Минском районе спасателей в химзащите вызвали на железнодорожную станцию из-за протечки токсичной жидкости из контейнера. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.

Так, под Минском на территории железнодорожной станции произошла утечка толуилендиизоцианата - токсичного жидкого химического вещества. На месте спасатели зафиксировали капельное истечение ядовитого вещества из бочек, которые перевозились в контейнере на железнодорожной платформе.

После происшествия железнодорожную платформу отцепили от состава и направили на перегон для дальнейшей разгрузки бочек и установки места течи.

На место инцидента прибыли подразделения МЧС, в том числе специалисты Республиканского отряда спецназначения «Зубр».

– Пострадавших нет. Задержки пассажирских и грузовых поездов не зарегистрированы, - прокомментировали в МЧС.

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