Путину сообщили о невозможности быстро увеличить производство бензина 23.06.2026, 20:25

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Объемов топлива из Беларуси недостаточно.

Мощности российских нефтезаводов в настоящий момент доведены до максимума, и тем не менее ситуация на топливном рынке «непростая», сообщил Владимиру Путину курирующий энергетику вице-премьер РФ Александр Новак.

Для решения проблем с топливом, которые охватили десятки регионов, по словам Новака, власти задействовали резервы, которые прежде никогда не использовались.

«Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки», — перечислил вице-премьер. По словам Новака, максимально вовлечены в работу и малые, и средние нефтеперерабатывающие заводы; экспорт бензина и авиакеросина полностью запрещен, рассматривается запрет на вывоз дизтоплива.

Несмотря на все принятые меры, по данным Reuters, производство бензина сейчас покрывает лишь около 80% внутреннего потребления. После ударов по нефтезаводам, которым в июне подверглись предприятия в Москве, Нижнекамске, Тюмени и Волгограде, а в мае еще 16 НПЗ, выпуск бензина обвалился на 25% — до 85 тысяч тонн. При этом в летние месяцы экономика потребляет 110 тысяч тонн автобензина в сутки.

По словам Новака, чтобы увеличить поставки на внутренний рынок правительство подготовило и в ближайшие дни примет «поправки в налоговое законодательство». Речь идет о мерах, которые позволят начать масштабные закупки бензина за рубежом, рассказали «Ведомостям» знакомые с ситуацией источники. По их словам, власти планируют применить демпферный механизм к импортному бензину — то есть выплачивать субсидии нефтяным компаниям из бюджета, чтобы сдерживать розничные цены на завезенное топливо.

Россия уже закупает бензин в Беларуси, однако поступающих объемов недостаточно, чтобы закрыть «дыру» в топливном балансе: по словам источников Reuters, это 100-150 тысяч тонн в месяц, то есть примерно 3-5 тысячи тонн в день, тогда как нехватка бензина достигает 25 тысяч тонн ежедневно.

Из-за дефицита топлива лимиты на продажу бензина официально в понедельник официально установили 6 регионов: Омская, Иркутская, Саратовская, Воронежская, Тамбовская области и Приамурье. Во вторник об аналогичных мерах объявили власти Белгородской, Тюменской, Вологодской, Пензенской, Новосибирской областей. О лимитах на заправках объявил даже Ханты-Мансийский автономный округ — главный нефтяной регион России, на который приходится 40% извлеченных из недр баррелей.

В ситуации с топливом остается еще много неизвестных: например, как быстро Россия сможет ремонтировать НПЗ и сколько еще пожарного и ремонтного ресурса осталось у многократно атакованных установок, отмечает старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Сергей Вакуленко: «Например, Рязанский НПЗ подвергался атакам 15 раз».

Последние удары привели к множественным повреждениям не только относительно простых в ремонте установок первичной переработки, но и более сложных установок изомеризации, крекинга и гидроочистки, подчеркивает Вакуленко: «Для их восстановления нередко требуются импортные запчасти, что дополнительно увеличивает сроки ремонта. И даже при сохранении того же объема переработки выход моторных топлив современных стандартов может быть ниже».

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