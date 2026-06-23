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Белоруске больше двух лет недоплачивали зарплату

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  • 23.06.2026, 20:49
  • 1,298
Белоруске больше двух лет недоплачивали зарплату

Все началось с того, что работницу повысили.

Работнице одного из предприятий Могилевской области более двух лет недоплачивали зарплату. За это время долг нанимателя перед сотрудницей превысил более 9 тысяч рублей, сообщили в Белорусском профсоюзе работников леса и природопользования.

Все началось с того, что работницу повысили. При заключении нового контракта сотруднице по ошибке установили пониженный оклад. Разница составила более 300 рублей. Кроме того, это автоматически повлекло за собой недоплату по всем премиям и надбавкам, которые рассчитывались от этой базы.

Подобная ситуация продолжалась более двух лет. Нарушение выявили во время профсоюзной проверки документов, контрактов и расчетных листков.

В итоге с девушкой заключили допсоглашение к контракту и пересчитали все выплаты. Общая сумма выплаченного долга составила более 9 тысяч рублей, уточнили в профсоюзе.

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