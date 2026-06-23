Как выглядит мост через Северо-крымский канал после удара ВСУ 23.06.2026, 21:55

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Появились спутниковые снимки.

Новые снимки из космоса показали состояние моста через Северо-крымский канал после атаки. Этот объект россияне использовали для военной логистики.

Об этом сообщает проект «Схемы» издания «Радио Свобода».

Железнодорожный мост через Северокрымский канал в Крыму до удара, снимок от 20 июня 2026 года Фото: (Схемы/Planet Labs)

Журналисты опубликовали спутниковый снимок Planet Labs от 23 июня, на котором видно состояние железнодорожного моста через Северо-крымский канал после ударов, нанесенных 22 и 23 июня.

На обнародованных спутниковых снимках заметны изменения в районе мостового перехода, по сравнению с кадрами, сделанными до удара. В частности, в зоне моста фиксируются повреждения конструкций, а также следы разрушений на близлежащей территории.

Последствия удара по железнодорожному мосту через Северокрымский канал в Крыму, снимок от 23 июня 2026 года Фото: (Схемы/Planet Labs)

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