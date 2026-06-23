Как выглядит мост через Северо-крымский канал после удара ВСУ
- 23.06.2026, 21:55
- 1,612
Появились спутниковые снимки.
Новые снимки из космоса показали состояние моста через Северо-крымский канал после атаки. Этот объект россияне использовали для военной логистики.
Об этом сообщает проект «Схемы» издания «Радио Свобода».
Журналисты опубликовали спутниковый снимок Planet Labs от 23 июня, на котором видно состояние железнодорожного моста через Северо-крымский канал после ударов, нанесенных 22 и 23 июня.
На обнародованных спутниковых снимках заметны изменения в районе мостового перехода, по сравнению с кадрами, сделанными до удара. В частности, в зоне моста фиксируются повреждения конструкций, а также следы разрушений на близлежащей территории.