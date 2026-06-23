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Зеленский: Уже большинство в России выдвигает претензию Путину

  • 23.06.2026, 21:27
Зеленский: Уже большинство в России выдвигает претензию Путину
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
ФОТО: GETTY IMAGES

Россиянам не нравится отсутствие видимого конца войны.

Украина и Россия должны начать реальные переговоры о завершении войны. Даже россияне недовольны тем, что боевые действия продолжаются.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

«Уже большинство в России выдвигает претензию Путину (российскому диктатору Владимиру Путину - ред.), что его войне не видно ни конца ни края, и все нынешние сложности для россиян должны их приближать к мысли, что их война есть, и это не просто камни с неба, и что их война должна закончиться», - подчеркнул президент Украины.

Он обратил внимание, что Украина уже выдвигала все предложения для того, чтобы начать реальные переговоры с Россией.

К слову, переговоры между Украиной и РФ были приостановлены в этом году. Москва отказалась продолжать диалог. При этом Путин не хочет встречаться с Зеленским.

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