Зеленский: Уже большинство в России выдвигает претензию Путину
- 23.06.2026, 21:27
Россиянам не нравится отсутствие видимого конца войны.
Украина и Россия должны начать реальные переговоры о завершении войны. Даже россияне недовольны тем, что боевые действия продолжаются.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
«Уже большинство в России выдвигает претензию Путину (российскому диктатору Владимиру Путину - ред.), что его войне не видно ни конца ни края, и все нынешние сложности для россиян должны их приближать к мысли, что их война есть, и это не просто камни с неба, и что их война должна закончиться», - подчеркнул президент Украины.
Он обратил внимание, что Украина уже выдвигала все предложения для того, чтобы начать реальные переговоры с Россией.
К слову, переговоры между Украиной и РФ были приостановлены в этом году. Москва отказалась продолжать диалог. При этом Путин не хочет встречаться с Зеленским.