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Украинские пилоты истребителей МиГ-29 уничтожили блиндажи и боекомплект россиян

  • 23.06.2026, 23:02
Украинские пилоты истребителей МиГ-29 уничтожили блиндажи и боекомплект россиян

Видеофакт.

Пилоты Воздушных сил Украины на истребителях МиГ-29 нанесли высокоточный удар по позициям оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский истребитель применил авиабомбы украинского производства по вражеским укрытиям в одной из лесополос на фронте.

На кадрах запечатлена серия попаданий по вражеским блиндажам и мощные взрывы.

В результате авиаудара были уничтожены укрытия противника, живая сила и боекомплект оккупантов.

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