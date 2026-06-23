Украинские пилоты истребителей МиГ-29 уничтожили блиндажи и боекомплект россиян
- 23.06.2026, 23:02
Видеофакт.
Пилоты Воздушных сил Украины на истребителях МиГ-29 нанесли высокоточный удар по позициям оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский истребитель применил авиабомбы украинского производства по вражеским укрытиям в одной из лесополос на фронте.
На кадрах запечатлена серия попаданий по вражеским блиндажам и мощные взрывы.
В результате авиаудара были уничтожены укрытия противника, живая сила и боекомплект оккупантов.