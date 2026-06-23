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Bild: Тактика Украины работает

  • 23.06.2026, 22:42
  • 1,346
Bild: Тактика Украины работает

ВСУ создали проблемы Путину на четырех фронтах одновременно.

Украина уже не просто защищается от российских захватчиков, но и производит собственные беспилотники и ракеты, чтобы атаковать военную инфраструктуру внутри России. Сейчас эта тактика начала приносить плоды – в последние недели силы обороны создали Владимиру Путину сразу четыре серьезные проблемы, говорится в материале журналистки Bild Жанны Плауманн.

Месяц назад аналитики Bild писали, что Путин в войне против Украины «внезапно оказался в проигрышном положении на трех фронтах». Среди поражений России журналисты называли крупные потери военных на фронте, «незначительные, но стабильные» потери оккупированных территорий и успешные удары Украины глубоко в тылу РФ.

Теперь же, по оценке издания, у Путина проблемы уже «на четырех фронтах».

1. Тупик на фронте

Несмотря на локальные сдвиги, стратегических изменений на фронте нет с 2023 года. Обе стороны постоянно атакуют пути снабжения, машины с боеприпасами и топливом, железнодорожные узлы и дорожные развязки противника. В результате на линии столкновения сформировалась «ничейная земля, контролируемая дронами», шириной во много километров – и здесь Украина «вполне добивается успехов и наносит российской армии тяжелые потери», заявил профессор истории Ян Берендс (Европейский университет Виадрина).

Война на истощение продолжается, и Россия «не может найти способ выиграть военным путем», отмечает профессор международных отношений Томас Йегер (Кельнский университет).

2. Перебои в военной логистике

Украина атакует нефтеперерабатывающие заводы, топливные резервуары, а также железнодорожную инфраструктуру в тылу России.

Ущерб для экономики, по оценкам экспертов, огромен – как в том, что касается снабжения внутри страны и на фронте, так и в том, что касается экспорта (особенно нефтепродуктов – экспорт сырой нефти РФ как раз нарастила).

Отдельно Берендс отмечает «драматическую ситуацию» в незаконно оккупированном Крыму, где частные лица больше не могут купить бензин.

Под ударом оказались маршруты снабжения в Крым. Аналитик Стокгольмского Центра восточноевропейских исследований Андреас Умланд отмечает, что, как выяснилось за последние две недели, «уничтожение инфраструктуры переработки и хранения нефти было эффективнее, чем предполагалось». Теперь, считает он, вся российская экономическая и социальная жизнь находится под давлением.

3. Неспособность защитить Крым

Украина регулярно атакует военную инфраструктуру и пути снабжения Крыма и пообещала «превратить его в остров». Атаки затрудняют снабжение российских войск через Крым на фронт в Украине.

Военный эксперт Томас Йегер называет Крым «важнейшим символом империалистической политики Путина» и отмечает, что с его изоляцией «ситуация меняется».

Берендс называет возможную потерю Крыма для Путина «массивным двойным ударом: символическим, потому что пропаганда всегда подчеркивала тесную связь Крыма с Россией, и стратегическим, потому что полуостров служит форпостом Путина в Черном море».

4. Российское общество все больше чувствует последствия войны

Атаки на Крым и на цели внутри России делают последствия войны очевидными для многих россиян. Как подчеркивает Берендс, «образ горящей Москвы невозможно проигнорировать», а это значит, что тактика Украины работает.

По словам Умланда, только теперь война превращается для миллионов россиян «из своего рода компьютерной игры в повседневную реальность». Для значительной части российского населения война впервые становится отчетливо видимой, а ее последствия, по крайней мере, экономические – ясно ощутимыми.

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