Украинский спецназ уничтожил железнодорожный мост в Крыму

Украинский спецназ уничтожил железнодорожный мост в Крыму4
- 23.06.2026, 14:15
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«Первый пошел», - лаконично отметили военные.
Во вторник, 23 июня, появилась информация о полном разрушении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в Крыму.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Сил спецопераций Украины.
«Извините, но у нас здесь официальное срочное сообщение: железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в Крыму больше нет», - говорится в заявлении.
В Силах спецопераций подчеркнули, что «первый пошел».
Ранее дроны ВСУ поразили нефтебазу и ТЭЦ в Керчи, порт «Кавказ» и крупную подстанцию на востоке Крыма.