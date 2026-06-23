Украинский спецназ уничтожил железнодорожный мост в Крыму 4 23.06.2026, 14:15

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Фото: © Вікіпедія

«Первый пошел», - лаконично отметили военные.

Во вторник, 23 июня, появилась информация о полном разрушении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в Крыму.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Сил спецопераций Украины.

«Извините, но у нас здесь официальное срочное сообщение: железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в Крыму больше нет», - говорится в заявлении.

В Силах спецопераций подчеркнули, что «первый пошел».

Ранее дроны ВСУ поразили нефтебазу и ТЭЦ в Керчи, порт «Кавказ» и крупную подстанцию на востоке Крыма.

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