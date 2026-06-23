Дроны поразили нефтебазу и ТЭЦ в Керчи, порт «Кавказ» и крупную подстанцию на востоке Крыма 5 23.06.2026, 10:48

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На полуострове бушуют пожары и массово отключают свет.

Украинские беспилотники в ночь на 23 июня массированно атаковали объекты в аннексированном Крыму.

Под удар, по данным украинского мониторингового ресурса Supernova, попала крупная электроподстанция «Насосная-2» в Советском районе.

На объекте произошел пожар, следует из спутниковых снимков NASA FIRMS. Подписчики «Крымского ветра» сообщали о «мощном взрыве» в Советском районе около двух часов ночи. Канал также пишет о пожаре в районе подстанции ПС 220/35 кВ «НС-2», питающей насосную станцию, севернее села Николаевка.

В результате удара в Евпатории, Красноперекопском, Сакском, Джанкойском и Красногвардейском районах с утра наблюдаются отключения электричества.

Помимо этого, по данным «Крымского ветра», второй раз за неделю были поражены нефтебаза в морском порту Керчи, которую еще не потушили после налета 21 июня, и нефтетерминал в порту «Кавказ» на Кубани. Там возникли пожары.

Также под удар попал комплекс перевалки и хранения нефтепродуктов «ТЭС-Терминал» — крупный портовый логистический комплекс в Керчи, предназначенный для хранения и перевалки нефтепродуктов и сжиженного газа.

Также крупный пожар вспыхнул на ТЭЦ в районе Аршинцево в Керчи. По данным «Крымского ветра», было попадание в резервуар мазутохранилища. Шлейф дыма от горящего контейнера растянулся почти на 50 км.

Возгорания также фиксируются на въезде в Керчь и у поселка Багерово в 15 км от города, где расположены позиции российских комплексов ПВО С-300/С-400. Кроме того, имеет место пожар на железнодорожной станции «Южная» в Керчи. Около семи часов утра движение по Керченскому мосту было перекрыто.

Также огонь в результате «прилетов» вспыхнул на Арабатской стрелке, где дислоцируются российские части, утверждает «Крымский ветер». В Симферополе загорелись магазины и мастерские рядом с складами торговой сети «Доброцен».

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