Крымский мост перекрыт: Керчь под атакой реактивных дронов 1 23.06.2026, 8:24

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В Симферополе пропал свет.

В ночь на 23 июня временно оккупированный Крымский полуостров вновь подвергся атаке беспилотников. В Керчи слышна стрельба, а российские паблики предупреждают об угрозе «реактивных БПЛА» для региона, передает «Фокус».

На фоне налета беспилотников оккупационные власти перекрыли движение через Крымский мост. Об этом сообщает Telegram-канал, отслеживающий ситуацию на мосту.

Движение было перекрыто еще около 23:00. Тем временем в мониторинговых каналах россиян предупредили об угрозе реактивных дронов для Керченского полуострова, Керчи, Крымского моста, Таманского полуострова, Тамани, порта «Кавказ» и прилегающих районов.

Около полуночи в Нижнегорском районе, расположенном в северо-восточной части Крыма, были слышны взрывы, сообщил мониторинговый канал «Крымский ветер». Через некоторое время звуки взрывов на фоне атаки БПЛА были слышны в Феодосии.

Вскоре дроны добрались и до Керчи, где в районе перекрытого Крымского моста была слышна канонада выстрелов. Вероятно, мобильные огневые группы оккупантов обстреливали дроны в небе. Кадры с места событий были опубликованы в сети.

Около 01:00 в Симферополе и части Симферопольского района на некоторое время отключилось электричество, как сообщалось в сети. Также, по словам очевидцев, свет отключали в Советском районе Крыма.

Стоит отметить, что также в российской Анапе, расположенной на побережье Черного моря в Краснодарском крае РФ, около полуночи объявили воздушную тревогу из-за угрозы со стороны БПЛА. В Новороссийске Краснодарского края около 01:00 были слышны взрывы: в местных пабликах писали о работе ПВО по сбиванию дронов в небе.

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