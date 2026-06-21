Крымский мост перекрыт: Керчь, Симферополь и Севастополь атакуют дроны

Крымский мост перекрыт: Керчь, Симферополь и Севастополь атакуют дроны2
- 21.06.2026, 8:22
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В Керчи вспыхнул пожар в районе порта.
В ночь на 21 июня оккупированный Крымский полуостров подвергся массированной атаке беспилотников. На фоне обстрелов раздались взрывы в Керчи, Симферополе и Севастополе. В сети пишут, что в Керчи вспыхнул пожар в районе порта, передает «Фокус».
Из-за налета беспилотников оккупационные власти перекрыли движение по Крымскому мосту. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала, который отслеживает ситуацию на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Просим тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в предупреждении.
Мониторинговый канал «Крымский ветер» сообщил, что атака на оккупированный полуостров началась еще около 23:00. Сначала очевидцы сообщали о пролете БПЛА в небе и звуках работы противовоздушной обороны оккупантов, а через несколько минут в Симферополе прогремел сильный взрыв.
В течение следующих двух часов взрывы также были слышны в Джанкойском районе, в населенных пунктах Гвардейское, Армянск, Феодосии и Севастополе. Кроме того, в Симферополе продолжали раздаваться взрывы, после чего очевидцы сообщали о запахе дыма.
Около 01:00 дроны также достигли Керчи, где в районе Дворца пионеров раздался взрыв. После этого в городе массово сработала автомобильная сигнализация, пишет «Крымский ветер».
В последующие минуты в Керчи было слышно еще как минимум 10 взрывов, раздававшихся со стороны Азовского моря, сообщил канал. Кроме того, позже взрывы и активную работу российской ПВО слышали в районе Крымского моста.
OSINT-канал Exilenova+ сообщил, что после серии взрывов в Керчи в районе порта разразился пожар. Однако официальных подтверждений атаки пока нет.