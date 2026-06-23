«Первыми уедут те, у кого хорошо развиты инстинкты» 23.06.2026, 13:59

Эксперт ответил, что должно произойти, чтобы россияне начали по-настоящему бежать из Крыма.

С момента оккупации Крыма в 2014 году Россия гиперактивно меняла состав населения на полуострове, отправляя туда военных пенсионеров, людей из глубинки – «закоренелых» путинистов и фанатов «России-матушки». Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«И это будет вопрос, что делать с этими людьми», – отметил он.

При этом, подчеркнул Кулеба, в Крыму остались также бывшие граждане Украины, которые приняли новый режим как данность и пытаются просто жить, а также там есть люди, которые ждут возвращения Украины.

Кулеба подчеркнул: пока речь не идет о том, что уже завтра мы вернем Крым, но Украина должна четко понимать, что с ним делать, когда это произойдет.

«Все хотят вернуть, но возникает вопрос, что с ними (территориями, – ред.) дальше делать, ведь некоторые из них 12 лет, а кто-то более 4 лет жили в условиях государства, ненавидящего Украину», – отметил экс-министр.

По его словам, в случае деоккупации Крыма Украина должна осуществить, в частности, демилитаризацию полуострова. Также, по его мнению, необходима «делегитимизация Путина», потому что Россия с 2014 года жила на крымском консенсусе – мол, Путин величайший, потому что он вернул Крым.

«Честно говоря, не понимаю, что Путину с этим делать. Если Россия не найдет технологического военного решения, чтобы установить над Крымом какой-то там железный купол, а я не вижу, откуда он возьмётся, тогда мы увидим тихий и постепенный уход из Крыма. Первыми уедут те, у кого хорошо развиты инстинкты – это самые крупные российские приспешники. Хотя всем им не очень-то будут разрешать оттуда уезжать, потому что это посеет панику», – сказал Кулеба.

В то же время он отметил, что не видит, как с технической точки зрения Россия сейчас может защитить Крым. Мол, в ближайшее время всё будет выбиваться из колеи, туда будут прилетать, начнётся экономическая блокада. При этом, напомнил он, бензина на полуострове уже нет, а курортный сезон сорван безвозвратно.

Кулеба подчеркнул, что возможности Украины по поражению целей в глубине РФ будут только расти, но и Россия не будет сидеть сложа руки.

«Это война, и в ней побеждает тот, кто быстрее адаптируется. Сейчас россияне не сидят, сложив руки, и не думают, как бы красивее сдаться Украине. Нам не нужно впадать в эйфорию, нам нужно быть впереди и становиться эффективнее», – добавил он.

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