«Моих несчастных 50 рублей не хватило даже на килограмм помидоров» 2 23.06.2026, 15:07

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Цены в Новой Боровой удивили минчан.

Пользовательница Threads под ником ireneyega рассказала о «золотых» фруктах и овощах, которые нашла в столичном магазине.

«Так меня давно не унижали, — пишет она. — Гуляла в Новой Боровой, нужно было купить пару килограммов помидоров и нектарины, дочка попросила. Решила зайти в магазин «Пять фруктов» по пути. Моих несчастных 50 рублей в руках не хватило даже на килограмм. Помидоры – 60 рублей, нектарин – 40 рублей».

Пользователи соцсети высказали свои предположения о причине высоких цен. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— В Новой Боровой все дороже процентов на 30—40. Ведь там живут успехо— успешные люди.

— 20 баксов за кило томатов — это уровень, конечно. Азербайджанские хоть?

— Похоже, «Пять фруктов» равноценно «Азбуке вкуса», что в Москве один из самых дорогих магазинов.

— Ну так Боровая же — деревня богатых айтишников.

Помидоры везде не больше 30 рублей за кило продают. Нектарины примерно за столько же. Ничего себе у вас там цены в Новой Боровой!

Один из комментаторов опубликовал фото с сайта магазина «Пять фруктов», о котором идет речь выше. На нем видно, что цена помидоров из Узбекистана – 65 рублей за килограмм.

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