«Все мы знаем, как живут белорусы»1
- 23.06.2026, 15:35
Как выжить на зарплату в 1000 рублей?
Белорусы все чаще обсуждают в соцсетях уровень своих доходов. Пользовательница Threads под ником ellina_art_212 обратилась к подписчикам с вопросом, как можно соглашаться на зарплату ниже 1000 рублей.
«Вы мне объясните, как человек может спокойно согласиться на зарплату 800—900 рублей, имея при этом детей? — пишет она. — Если я, без детей, спокойно не могу реагировать на зарплату в 1000?»
Пользователи соцсети ответила автору поста, что такая зарплата – обычная в Беларуси. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Наверное потому, что 1000 больше, чем 0. Да и женщину с детьми обычно не хотят брать на работу.
— Девушку без детей тоже не особо горят желанием брать. Еще и справку требуют о том, что ты не беременна. Поэтому что с детьми, что без детей...
— Давайте смотреть правде в глаза. Как любят говорить, «вы от нас в декрет собрались, да»? Не первый год я работаю и хожу по собеседованиям.
— Это боль прямо. Как человек с медицинским образованием, смотришь на эти подачки в виде зарплаты и уходишь.
— Я по Минску гуляла, и везде примерно 1500 белорусских было. Сейчас же многие переезжают к нам из России.
— Двое детей, начала работать в школе в феврале, 25—28 часов в день (плюс проверка тетрадей и подготовка к урокам по ночам), зарплата 1100—1200. Плачу и ищу подработку. Как жить дальше? Не знаю.
— Это у вас такие зарплаты там? Я думала, это шутка от белорусов.
— Я отложила диплом в 2023, работаю с тех пор на себя. Это лучшее, что могло быть. К сожалению, я не стоматолог или нейрохирург, чтобы работать в «системе» и не считать деньги.
— Все мы знаем как живут белорусы. Кредит на кредите.