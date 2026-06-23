«Все мы знаем, как живут белорусы» 1 23.06.2026, 15:35

Как выжить на зарплату в 1000 рублей?

Белорусы все чаще обсуждают в соцсетях уровень своих доходов. Пользовательница Threads под ником ellina_art_212 обратилась к подписчикам с вопросом, как можно соглашаться на зарплату ниже 1000 рублей.

«Вы мне объясните, как человек может спокойно согласиться на зарплату 800—900 рублей, имея при этом детей? — пишет она. — Если я, без детей, спокойно не могу реагировать на зарплату в 1000?»

Пользователи соцсети ответила автору поста, что такая зарплата – обычная в Беларуси. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Наверное потому, что 1000 больше, чем 0. Да и женщину с детьми обычно не хотят брать на работу.

— Девушку без детей тоже не особо горят желанием брать. Еще и справку требуют о том, что ты не беременна. Поэтому что с детьми, что без детей...

— Давайте смотреть правде в глаза. Как любят говорить, «вы от нас в декрет собрались, да»? Не первый год я работаю и хожу по собеседованиям.

— Это боль прямо. Как человек с медицинским образованием, смотришь на эти подачки в виде зарплаты и уходишь.

— Я по Минску гуляла, и везде примерно 1500 белорусских было. Сейчас же многие переезжают к нам из России.

— Двое детей, начала работать в школе в феврале, 25—28 часов в день (плюс проверка тетрадей и подготовка к урокам по ночам), зарплата 1100—1200. Плачу и ищу подработку. Как жить дальше? Не знаю.

— Это у вас такие зарплаты там? Я думала, это шутка от белорусов.

— Я отложила диплом в 2023, работаю с тех пор на себя. Это лучшее, что могло быть. К сожалению, я не стоматолог или нейрохирург, чтобы работать в «системе» и не считать деньги.

— Все мы знаем как живут белорусы. Кредит на кредите.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com