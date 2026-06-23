Вышеградская четверка возвращается 23.06.2026, 16:10

Фото: TheDaily.sk

Помогло поражение Орбана.

Лидеры Польши, Чехии, Словакии и Венгрии собираются на первый полноценный саммит Вышеградской группы более чем за два года. Формат, который многие уже считали фактически мертвым, вновь выходит из политической заморозки после смены власти в Будапеште, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Работа Вышеградской четверки практически остановилась после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Главной причиной раскола стала позиция тогдашнего премьера Венгрии Виктора Орбана, чья линия по России резко расходилась с курсом Варшавы и Праги. На этом фоне встречи V4 утратили прежний вес, а сам союз погрузился в затяжной кризис.

Теперь, после ухода Орбана, в Центральной Европе пытаются вернуть формат к жизни. Саммит должен показать, способны ли четыре страны снова выработать общую повестку или старые противоречия по-прежнему слишком глубоки.

Для Польши это особенно важный момент. Варшава давно рассматривает Вышеградскую группу как один из ключевых инструментов регионального влияния в ЕС, однако за последние годы этот механизм заметно ослаб.

На фоне попытки перезапустить V4 внимание в Европе приковано и к Лондону, где после отставки Кира Стармера готовится смена премьер-министра. Возможный приход Энди Бернхэма может повлиять и на отношения Великобритании с Евросоюзом, которые в последние месяцы вновь стали одной из центральных тем европейской политики.

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