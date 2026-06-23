Марк Фейгин: Лукашенко сел на измену 7 23.06.2026, 16:42

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Марк Фейгин

Диктатор видит, что Россия проигрывает.

Территория Беларуси находится в досягаемости украинских дронов. Лукашенко это понимает и поэтому суетится, заявил российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин в интервью YouTube-каналу «КурбановаLIVE», комментируя ультиматум, который президент Украины Владимир Зеленский поставил белорусскому диктатору.

Сайт Charter97.org приводит фрагмент разговора:

«Если Лукашенко только дернется, то он поминает, что будет конкретно с ним. Он цитировал «Мадяра» про 500 целей. Думаю, что украинская военная разведка сказала белорусской, мол, «нам терять нечего», «нам вторая Буча не нужна», «мы убьем всех».

Скорее всего, там даже никто выражений не подбирал. Лукашенко очканул, сел на измену. Сказал же потом, мол, «простите-извините, мы, конечно же, не хотим ввязываться в войну».

Почему сейчас тема с ретрансляторами заиграла яркими красками? Люки взлетают над Москвой! Если над Москвой взлетают, то, представляете, что над Минском будет? Там вообще никакого ПВО нет. Подчеркну, над территорией Беларуси толком нет противовоздушной обороны. Все бутафорское.

Народу Беларуси мы не желаем вреда. Белорусский народ воевать с Украиной не хочет. Они не хотят, чтобы эти ретрансляторы помогали убивать украинцев. Это нужно Лукашенко. Ну, дружок, раз тебе нужно, то ты и будешь за это отвечать.

В какой-то момент мы увидим дрон, который врезался в такую матчу с ретранслятором. В конечном итоге, думаю, Лукашенко пойдет на то, чтобы с темы съехать. Он уже и так очень суетится. Он понял, что Москва не выигрывает.

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