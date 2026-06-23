Пророчество о Крыме сбывается Андрей Ильенко

23.06.2026, 16:01

Уже исчезло топливо.

Пророчество сбывается. Крым становится безлюдным. Абсолютно непригодным для жизни.

Уже исчезло топливо, а значит, сейчас остановится вся логистика и торговля. Дальше в магазинах не останется продуктов. Затем под большим вопросом окажется работа критической инфраструктуры.

О курортном сезоне, работе и деньгах вообще даже смешно говорить. Дальше будет становиться все хуже и хуже. То есть все лучше и лучше.

И так будет до тех пор, пока Крым не вернется в родную гавань, в Украину, в Киев. А до тех пор – лишь отрезанная от мира серая зона войны, кризиса и безвыхода.

Андрей Ильенко, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com