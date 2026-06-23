Пророчество о Крыме сбывается
- Андрей Ильенко
- 23.06.2026, 16:01
Уже исчезло топливо.
Пророчество сбывается. Крым становится безлюдным. Абсолютно непригодным для жизни.
Уже исчезло топливо, а значит, сейчас остановится вся логистика и торговля. Дальше в магазинах не останется продуктов. Затем под большим вопросом окажется работа критической инфраструктуры.
О курортном сезоне, работе и деньгах вообще даже смешно говорить. Дальше будет становиться все хуже и хуже. То есть все лучше и лучше.
И так будет до тех пор, пока Крым не вернется в родную гавань, в Украину, в Киев. А до тех пор – лишь отрезанная от мира серая зона войны, кризиса и безвыхода.
Андрей Ильенко, «Фейсбук»