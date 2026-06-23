закрыть
23 июня 2026, вторник, 16:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Найден способ запустить восстановление суставов без лекарств

1
  • 23.06.2026, 15:49
  • 1,156
Найден способ запустить восстановление суставов без лекарств

Поможет ультразвук.

Ученые из Университета Алабамы в Хантсвилле обнаружили, что низкоинтенсивный ультразвук способен ускорять переход организма от воспаления к восстановлению тканей после повреждения суставов. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

После травмы суставов в поврежденной области активируются макрофаги — клетки иммунной системы, которые отвечают за борьбу с повреждениями и запускают воспалительную реакцию. Однако если воспаление затягивается, оно может перейти в хроническую форму и способствовать разрушению суставных тканей, повышая риск развития остеоартрита.

Чтобы выяснить, можно ли повлиять на этот процесс, исследователи изучили воздействие низкоинтенсивного ультразвука на макрофаги в лабораторных условиях. Оказалось, что ультразвуковые волны подавляют активность клеток, поддерживающих воспаление, и одновременно стимулируют работу макрофагов, связанных с восстановлением тканей.

Кроме того, ученые обнаружили, что воздействие ультразвука изменяет активность целых групп генов, регулирующих иммунный ответ и процессы регенерации. По словам авторов работы, это создает более благоприятные условия для заживления поврежденных суставов.

Исследователи считают, что полученные результаты могут открыть путь к разработке новых немедикаментозных методов лечения травм суставов и ранних стадий остеоартрита. В будущем такие технологии могут помочь ускорять восстановление тканей и снижать риск хронического воспаления без применения лекарственных препаратов.

Однако ученые подчеркивают, что пока результаты получены только в лабораторных экспериментах, поэтому для подтверждения эффективности и безопасности метода необходимы дальнейшие исследования, в том числе с участием людей.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко