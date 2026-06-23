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Бензин пропадает в главном нефтяном регионе России

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  • 23.06.2026, 15:41
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Бензин пропадает в главном нефтяном регионе России

Заправки стали отпускать не более 40 литров бензина «в одни руки».

Топливный кризис в России в результате ударов украинских дронов по нефтяной инфраструктуре продолжает усиливаться. Ограничения на продажу бензина ввели в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти, — Ханты-Манскийском автономном округе (ХМАО), рассказали местные жители изданию «Говорит НеМосква». В частности, заправки «Газпромнефти» стали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дизтоплива «в одни руки». При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Подобные ограничения, по словам сотрудницы одной АЗС, были введены в ночь на 23 июня, пишет The Moscow Times.

«Хрень какая-то, думаю я, как гражданин Российской Федерации. Мы нефтью залиты по уши, скважины останавливают, девать нефть некуда, а бензина нет», — прокомментировал ситуацию житель города Радужного в ХМАО. Такие же ограничения ввели в городе нефтяников Стрежевом в соседней Томской области. «Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива со стрежевских заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях», — пояснил глава города Валерий Дениченко. О лимитах на заправках «Газпромнефти» сообщили и водители из Тюмени, которая является нефтегазовой столицей России.

Глава Новосибирской области Андрей Травников утром 23 июня заявил, что на территории региона придется ограничить продажу топлива из-за того, что лимиты на бензин и дизель ввели в соседних регионах. По его словам, он поручил областному Минпромторгу «провести переговоры с владельцами сетей АЗС для выработки в течение дня одинаковой позиции по этому вопросу».

Накануне об ограничениях на продажу топлива на заправках сообщили власти шести российских регионов: Омской, Иркутской, Саратовской, Воронежской, Тамбовской и Амурской областей. В общей сложности лимиты уже введены более чем в 50 регионах.

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