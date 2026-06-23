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Лавров не исключил, что Путина «надули»

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  • 23.06.2026, 15:10
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Лавров не исключил, что Путина «надули»
Сергей Лавров
Фото: Getty Images

Глава МИД РФ рассказал о подозрениях.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о «подозрениях», что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, где, как утверждал Кремль, были согласованы некие договоренности по Украине, была обманом с целью выиграть время для поставок дополнительного оружия Киеву

«Я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима, не хочу даже об этом думать. Но на деле получилось так, как получилось», — цитирует Лаврова «Интерфакс».

По словам главы МИД, в Москве больше не считают США «объективным посредником» и видят усиление санкционного давления на Россию

Состоявшаяся в августе 2025 года встреча Путина и Трампа стала первым визитом российского президента в США за последние 10 лет и первыми переговорами на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном с 2021 года. И хотя за встречей последовали многочисленные раунды российско-украинских переговоров, Путин отказался идти на уступки и сохранил максималистские требования к Киеву о полной сдаче Донецкой и Луганской областей.

Утверждавший, что у Киева «нет козырей», Трамп пересмотрел свою оценку войны в Украине, рассказывали Bloomberg в июне западные дипломаты. По их словам, в окружении американского президента и среди лидеров G7 сформировалось общее мнение, что Россия не сможет добиться победы на поле боя. Сейчас, как сообщил один из представителей G7 на условиях анонимности, США и европейские союзники сходятся во мнении, что позиции Киева усиливаются.

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